Cairo sempre più contestato. “Sentimento esasperato dalla penosa prestazione di Firenze”

Cresce l’eco tribale della contestazione nei confronti di Urbano Cairo. In concomitanza alla sconfitta con la Fiorentina, infatti, i sostenitori granata si sono radunati ieri sera all’esterno del Grande Torino per manifestare ancora una volta il disappunto verso una quindicennale presidenza considerata fallimentare sotto tutti i punti di vista. E se possibile questo sentimento è stato ancor più “esasperato dalla penosa prestazione di Firenze“. Ecco quanto viene riportato nell’edizione odierna di Tuttosport.

Motivazioni

Oltre ai “fallimenti” sportivi, le motivazioni più profonde riguardano altro. Queste sono state infatti ribadite ieri attraverso una fitta selva di striscioni esibiti in bella mostra lungo via Filadelfia. «Per allontanarci dal nostro amore, ci hai daspato da ogni settore», recitava uno particolarmente significativo. Questo voleva rievocare l’episodio che più di tutti ha fatto sfociare in aperta contestazione, un clima di malcontento da tempo presente nei confronti di Cairo. I Daspo hanno difatti smantellato il gruppo organizzato dei Torino Hooligans. in seguito agli scontri causati dalla decisione della società di riservare una porzione di Curva Primavera – settore occupato in larga parte da famiglie e da bambini – ai sostenitori ospiti prima del Napoli e poi dell’Inter.