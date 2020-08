Cairo: “Belotti ce lo teniamo, non si discute. Izzo? Vediamo, ha molte richieste”

Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato anche del futuro di Belotti (SCHEDA) e Izzo (SCHEDA), entrambi accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane. Queste le sue dichiarazioni: “Belotti ce lo teniamo, e questo non è in discussione. Per Izzo invece abbiamo molte richieste, vediamo anche perché non è l’unico: se dovesse partire qualcuno sapremo come andare a sostituirlo”.