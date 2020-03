Cagliari, danno e beffa: rischia provvedimenti dopo le “scuse” della squadra alla Curva

Una scena come tante, viste (purtroppo) negli ultimi anni negli stadi italiani. Ma da qualche tempo il regolamento della Lega Serie A lo impedisce. E così il Cagliari rischia di subire provvedimenti per quanto accaduto al termine della gara di ieri con la Roma, con la squadra “costretta” a sfilare sotto la curva dei suoi stessi tifosi per chiedere scusa della recente striscia di risultati negativi. Il codice – come ricorda La Repubblica – prevede squalifica e multa di 20 mila euro in caso di rapporti tra tesserati e ultrà durante lo svolgimento delle partite, soprattutto se «i comportamenti costituiscano intimidazione o offesa». E intanto Maran rischia l’esonero.