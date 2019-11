Cagliari, entusiasmo alle stelle: previsto il sold out per la gara contro la Fiorentina

Cresce l’attesa per Cagliari-Fiorentina, lunch game domenicale della prossima giornata di Serie A. Secondo quanto riporta L’Unione Sarda, si dovrebbe registrare il sold out alla Sardegna Arena. Ad oggi sono stati venduti circa 3.500 tagliandi: dalle prime ore di ieri i tifosi hanno formato lunghe code fuori dai botteghini per acquistare un biglietto valido per la sfida.

