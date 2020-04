Cacia ricorda: “Ero sempre nel posto giusto al momento sbagliato. A Bologna Corvino mi escluse…”

Il Corriere dello Sport-Stadio propone oggi un’intervista all’ex viola Daniele Cacia, che, ricordando le sue esperienze passate, afferma: “In Serie A sono sempre arrivato nel posto giusto al momento sbagliato. A Firenze arrivai dopo un lungo infortunio e dovevo competere con Mutu, Pazzini, Vieri e Osvaldo. Però ricordo il gol al Rosenborg in UEFA. A Verona c’era Toni in stato di grazia, invece a Bologna pensavo di avercela fatta ma Corvino mi tagliò fuori dopo la promozione”. Il rammarico del bomber è quello di aver subito tanti infortuni nel corso di una carriera che lo ha portato ad un solo gol dal record di segnature in Serie B, 134 contro le 135 di Stefan Schwoch.

