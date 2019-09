Dopo la conferenza stampa di presentazione nella giornata di ieri (LEGGI QUI), questa mattina La Repubblica sulle proprie pagine si concentra sull’ultimo arrivato in casa Fiorentina per il reparto arretrato: Martin Caceres.

Difensore centrale ma abile a ricoprire più ruoli, senza disdegnare la fascia o, in casi estremi, avanzare sulla linea mediana. Nel suo palmares personale vanta sei Scudetti, tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia con la Juventus. Nei suoi trascorsi nella Liga spagnola il 2008-2009 è stato la stagione più bella: Caceres militava nel Barcellona e in quella stagione la squadra blaugrana mise a segno il Triplete con Liga, Copa del Rey e la Champions League. Nel 2011 invece raggiunse e vinse con il suo Uruguay la Coppa America.

Nella conferenza stampa di ieri Caceres si è definito un jolly per duttilità ed esperienza ed in effetti lo stesso Vincenzo Montella sembra essere concorde dato che lo ha schierato subito titolare nella “partita” contro la Juventus in un’insolita difesa a tre assieme a German Pezzella e Nikola Milenkovic.

Cercato da Pradè nel corso delle ultime stagioni, alla fine Martin ha detto sì al ds viola e all’età di trentadue anni ha abbracciato Firenze e la Fiorentina, sempre pronto a dare un importante contributo.