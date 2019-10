Caceres-Ribery, c’è l’esperienza dentro al cambio di passo della Fiorentina

La Fiorentina è come una ricetta: giovani di talento, grande quantità di entusiasmo portato dalla nuova proprietà, il tutto condito con una bella dosa di giocatori d’esperienza dal curriculum impressionante come Ribery e Caceres. Sono loro i due volti che analizza La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Per il francese, Mvp del mese di settembre in Serie A, Firenze ha perso la testa. La squadra con lui è entrata in un’altra dimensione ma è con l’ingresso contemporaneo dell’uruguaiano che il reparto difensivo ha avuto benefici enormi.

Dopo le due sconfitte iniziali Montella ha cambiato assetto, e se Ribery alterna gol, assist e giocate, con Caceres in campo la Fiorentina ha subito 4 gol in 5 partite, meno di uno a partita. Entrambi hanno rinunciato ai tanti milioni proposti da altri campionati meno competitivi dal punto di vista sportivo per sposare il viola. E i risultati sono subito arrivati.