Caceres, quale futuro? Dal rinnovo quasi sicuro al rischio svincolo

Il focus de La Nazione sulla difesa che verrà (LEGGI QUI) riguarda anche il futuro di Martin Caceres. Il contratto del difensore uruguaiano scade al termine di questa stagione, ma può scattare una clausola automatica per il rinnovo annuale dell’accordo. Ma se qualche settimana fa in società il futuro del centrale sembrava orientato verso il prolungamento fino al 2021, adesso la sua posizione non sarebbe più così scontata.