Caceres, la seconda vita del Pelado: avvio di stagione da top assoluto

Corre in media quasi 10 chilometri a partita, leggermente meno dei due compagni di reparto e restando spesso come ultimo uomo. In poche settimane Martin Caceres è diventato uno dei punti di riferimenti della difesa della Fiorentina. Non a caso Montella ha cambiato modulo col suo ingresso tra i titolari. Ora il Pelado vuole fermare una delle sue ex squadre, la Lazio, dove ha giocato dal gennaio 2018 al gennaio 2019. Lo scrive La Nazione.