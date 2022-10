Cabral l’unica vera punta: la scelta di ieri una stroncatura

La scelta di ieri fatta da Vincenzo Italiano, più che una bocciatura per Cabral, sembra una vera e propria stroncatura. Questo il commento di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, che considera l'attaccante brasiliano l'unica vera prima punta della Fiorentina rimasta a Firenze per queste ultime due settimane di sosta nazionali. Kouamé dal primo minuto e poi Jovic al posto di Barak come trequartista, con l'ivoriano rimasto in campo tutta la partita. Cabral l'ultimo ad entrare e da quanto si può notare, anche l'ultima spiaggia per il tecnico viola.