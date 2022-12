Cabral e Jovic, una coppia da ritrovare. Servono i loro gol da gennaio

La Fiorentina deve... giocare d'attacco. Un gioco di parole fino a un certo punto, perché nella pausa invernale del campionato i viola sono chiamati a ridare fiducia a un reparto come quello offensivo che fin qui ha deluso nelle aspettative. La società è stata chiara, ribadendo con decisione di puntare su Jovic e Cabral, rinnovando la fiducia nei due attaccanti. Ne scrive Il Tirreno, che sottolinea poi come però anche i due giocatori debbano invertire la rotta: i due, insieme, hanno segnato cinque gol in campionato. Un po' pochi se pensiamo a dover dare un giudizio. E i risultati, senza gol, ne cominciano a risentire.

Avanti insieme

Jovic è arrivato dopo l'ex Basilea, con una formula (e un contratto) speciali, ma nessuno dei due rischia la cessione. Il quotidiano si riferisce alle parole di Daniele Pradè dopo la partita amichevole con l'Arezzo, ricavandone alcune riflessioni. La società depone assoluta fiducia in entrambi, i quasi 16 milioni pagati agli svizzeri in queste condizioni non sono recuperabili (e una minusvalenza non serve) e in più a gennaio non è semplice trovare un sostituto. Barra a dritta, dunque, con Cabral e Jovic entrambi arruolati. Con il punto fermo che le ambizioni della Fiorentina dipenderanno anche da loro.