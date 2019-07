Buso: “Nainggolan e Llorente? La Fiorentina fa benissimo a cercare profili così. Ranieri…”

L’ex viola Renato Buso ha parlato a TMW Radio: “Ranieri può essere una risorsa, nasce come terzino sinistro, sa giocare la palla ora anche da centrale. Sarà una buona alternativa. È un bene che centrali italiani abbiano una opportunità in queste squadre. Nainggolan e Llorente sono giocatori importanti. Il belga darebbe qualità, temperamento e forza fisica. La Fiorentina fa benissimo a trovare gente in mezzo al campo ma serve anche un attaccante che abbia qualità e senso del gol, cosa che è mancata lo scorso anno”.