Burioni: “Aspettiamo un altro paio di settimane, poi penseremo al calcio. In Italia 6 milioni di contagi”

Tuttosport in edicola oggi propone una lunga intervista al virologo Roberto Burioni, che apre affermando che i dati ufficiali sono relativi al numero dei tamponi effettuati, mentre uno studio inglese ha quantificato in circa sei milioni il numero di contagiati effettivi in Italia.

Quanto al calcio, Burioni non ci pensa: “Io sono tifoso della Lazio, che stava anche facendo un bel campionato, ma adesso sono in difficoltà a fare previsioni, ci sono problemi più pressanti. Aspettiamo ancora un paio di settimane, poi potremo pensare a ripartire, se davvero la situazione andrà a migliorare”. Dopo un plauso alle iniziative dei calciatori e delle società in giro per il mondo, il virologo conclude: “Scudetto? Quando sarà tutto finito, sarà bello tornare a litigare sul calcio come facevamo prima”.