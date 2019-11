Bunker Verona: Montella prova a scardinarlo con il tridente

Domani Rocco Commisso compirà settant’anni. E la squadra viola vuole a tutti i costi regalare tre punti al «presidente papà». Caccia al gol, quindi, contro un Verona che ha la seconda difesa del campionato. Undici le reti subite dai gialloblù, solo la Juve è davanti (dieci gol incassati e una partita in più). Montella, per perforare il bunker dell’Hellas, sembra deciso a puntare sul tridente offensivo. Scelta coraggiosa, giusta. La Fiorentina ha un parco attaccanti che mescola esperienza, qualità, talento, fisicità. Perché rinunciare all’idea di segnare una rete in più degli avversari? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.