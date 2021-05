Bucchioni: “Fascia per Astori? La Lega Calcio non la vuole. Serve intelligenza”

"Commisso prima o poi dirà qualcosa. Non è un grande estimatore della Lega, potrebbe essere l'occasione per sottolinearne l'inadeguatezza"

A seguire pubblichiamo uno stralcio dell'articolo di Enzo Bucchioni su Il Tirreno. L'argomento trattato è la fascia da capitano dedicata a Davide Astori: "Sapete chi non la vuole più? La Lega Calcio, per una disposizione di qualche anno fa che impone alle squadre di Serie A di avere la fascia bianca, pulita, senza loghi, pubblicità, simboli politici e religiosi. I viola avevano chiesto una deroga per continuare a onorare la memoria del proprio capitano, ma ora che i due anni di concessione sono finiti la ghigliottina del burocrate sta per abbattersi sulle ragioni del cuore".

Il pezzo continua: "Per carità, c'era il forte timore che la fascia potesse diventare appetibile per gli sponsor e i messaggi più diversi, ma la storia di Astori non può rientrare in nessuna categoria. Rocco Commisso prima o poi dirà qualcosa, non è un grande estimatore del carrozzone Lega e questa potrebbe essere l'occasione per sottolinearne l'inadeguatezza: ci auguriamo che venga abbattuta la burocrazia, con intelligenza e duttilità".