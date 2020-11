Brutti senz’anima, la squadra non sa cambiare marcia. Crisi Ribery

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene analizzata la brutta sconfitta della Fiorentina rimediata a Milano. “Poche luci e molte ombre a San Siro” la squadra di Prandelli si è spenta al cospetto del Milan. Una brutta prestazione contro la capolista e la classifica non fa altro che peggiorare. Qualche passo avanti rispetto alla partita contro il Benevento ma non si può certo essere contenti. La Fiorentina di Prandelli è in fase embrionale ed i problemi sono molteplici. Ribery non gira, come sempre più spesso sta accadendo. L’involuzione del francese preoccupa e penalizza una fase offensiva già in pesante difficoltà. Franck non riesce più a trascinare da leader indiscusso i propri compagni.

