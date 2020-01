Brividi contro la Spal: servirà una gara diversa da quella di Bologna

“Fiorentina, è un bivio”, “Brividi contro la Spal. Più coraggio (e idee) per vincere“. Titola così La Nazione in riferimento alla partita contro la squadra emiliana, partita che la Fiorentina non può permettersi di non vincere. Riportiamo una parte dell’articolo:

Non solo per la classifica, che immalinconisce assai, è importante capire se la Fiorentina riuscirà a cambiare ritmo con i piedi e la testa, perché oggi contro la Spal servirà una prestazione completamente diversa rispetto a quella di Bologna. Laggiù la Fiorentina giocò in modo chiuso e vintage (possesso palla ridotto al 28 per cento, quasi un record di passività in tema di costruzione) mentre oggi dovrà prendersi tutte le responsabilità del caso. Come dice chi se ne intende, «dovrà fare la partita». E che partita servirà alla Fiorentina che da novembre a oggi ha messo insieme solo 3 punti su 24 (ultima vittoria il 30 settembre contro il Sassuolo), perdendo cinque gare su otto e per strada anche un allenatore.