Brescia a caccia di difensori, l’identikit porta a Ceccherini

Tanti nomi circolano per la difesa del Brescia, che al ritorno in Serie A sta cercando di mettere a disposizione di Corini una rosa competitiva. L'obiettivo numero uno per la retroguardia delle rondinelle era Lorenzo Tonelli, che sembra sfumato, e adesso servono almeno due difensori che potrebbero uscire da un tris di giocatori che oltre a Rajkovic e Bogdan vede anche Federico Ceccherini come valida alternativa. Il polivalente viola è un giocatore già pronto per affrontare il difficile ritorno nella massima serie, l'identikit giusto per Cellino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.