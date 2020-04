Bowland: “Canzone per Firenze o per la Fiorentina? Non è mica facile, ma in futuro…”

Sul Corriere Fiorentino troviamo un’intervista ai Bowland, gruppo musicale composto da Saeed Aman, Leila Mostofi e Pejman Fani, tre ragazzi di origini iraniane che da anni vivono a Firenze e sono tifosi della Fiorentina. Alcuni estratti: “Canzone per Firenze o per la Fiorentina? Non è mica facile, in futuro chissà. Sono temi molto specifici, soprattutto per il nostro genere musicale. Ci possiamo fare un pensiero. In fin dei conti il nostro legame con la città e la squadra è forte. Speriamo intanto di tornare in tempi più o meno brevi allo stadio per tifare”.