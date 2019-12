Borja Valero, il cuore viola si traveste da nemico

Titolare al Franchi da avversario, nello stadio che è stato casa sua per cinque stagioni, lo era stato una volta sola. Borja Valero si prepara al bis nella città che non ha mai dimenticato. Come scrive La Nazione è un momento maledettamente importante sia per la Fiorentina che per lo spagnolo, che Conte ha tenuto in naftalina per 12 turni per poi rilanciarlo contro Torino, Spal, Roma, Slavia Praga e Barcellona. Arrivato nell’estate 2012, a Firenze ha visto nascere e crescere i suoi figlia Alvaro e Lucia, ha lasciato tanti amici e soprattutto ha giocato 212 partite da ‘todocampista’ condite da 17 gol e 45 assist. In estate addirittura si parlava di un suo ritorno a Firenze, prima di virare su Pulgar, Badelj e Castrovilli.