Borja Valero annuncia: “Lavorerò per Dazn. Ecco il mio ruolo”

Doppia nuova esperienza per l'ex centrocampista viola

Doppia nuova avventura per l'ex centrocampista viola. Se da una parte lo spagnolo a inizierà una vita calcistica totalmente nuova con l'esperienza in promozione al Lebowski, ci sarà spazio in parallelo per un'altra novità, questa volta nei panni di commentatore. Nel corso della sua intervista a La Nazione, Borja Valero ha infatti ammesso che la prossima stagione lavorerà per Dazn. L'esperienza in televisione è tra l'altro anche l'unica richiesta fatta alla nuova società grigionera: "Io ho dato la mia disponibilità a giocare. Quando faccio qualcosa voglio farla bene e seriamente. Unica condizione: avranno la priorità i miei impegni con Dazn, quando dovròcommentare le partite."