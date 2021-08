Borja al Lebowski: “Mi riconosco nei loro valori. ACF? Avrei potuto dare una mano”

"Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa."

Nell’edizione odierna de La Nazione troviamo un’intervista esclusiva di Benedetto Ferrara (new entry per il giornale) a Borja Valero che di fatto annuncia l’ufficialità dell’incredibile passaggio dello spagnolo in Promozione al Lebowski (l'anticipazione era arrivata anche sui social del club grigionero). L’ex giocatore viola esprime tutta la sua felicità per questa nuova avventura, ma non nega un po’ dispiacere per aver lasciato la sua Fiorentina: “Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi. Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano". Borja avrebbe voluto salutare i tifosi dal campo ma non ha potuto farlo e così ha deciso di smettere. Lo spagnolopoi spiega come abbia scelto quest’avventura per dare una mano e visibilità al lavoro di ragazzi che ci mettono il cuore e come apprezzi le loro idee: “Il calcio è anche questo: incontro, aggregazione, possibilità di stare insieme”. Infine, uno spazio dedicato ai ricordi della sua esperienza e un messaggio per i tifosi viola: “Seguirò sempre la Fiorentina da tifoso e spero di condividere con loro l’entusiasmo per i risultati”