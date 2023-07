Bonucci alla Fiorentina? Sui social è subito polemica

Bonucci - si legge - è un nome pesante. Da queste parti non gode di grandi simpatie, per usare un eufemismo. E, infatti, i messaggi che sono subito circolati in rete non lasciavano spazi a possibili dubbi o interpretazioni. Per l'ex capitano bianconero la piazza di Firenze si preannuncia di difficile conquista. C'è chi è riuscito a diventare beniamino dei tifosi della Fiorentina pur avendo giocato nella Juventus, è il caso di Angelo Di Livio, ma in questo caso l'operazione sarebbe davvero difficile. Bonucci è ingombrante come giocatore e come personaggio e difficilmente digeribile da una tifoseria che non ha mai visto di buon occhio certi trasferimenti. Anche ricredendosi, è vero, ma al momento i messaggi non sarebbero incoraggianti.