Bonaventura, ecco il rinnovo. Rallenta la ricerca del trequartista

Il Corriere Fiorentino scrive di Giacomo Bonaventura il cui prolungamento di contratto fino al 2024 è pressoché raggiunto. Come confermato dal calciatore al termine della partita di sabato, il nuovo accordo sposterà di un anno la scadenza con reciproca soddisfazione delle parti: oggi sarà già tempo di firmare. Una mossa, quella del rinnovo di Bonaventura, che potrebbe anche rallentare la recente ricerca di trequartisti operata dalla Fiorentina, a suo tempo interessata a Sabiri della Sampdoria e Pereyra dell’Udinese, oggi finiti in secondo piano. L’identikit porterebbe infatti ancora all’argentino del Bologna Dominguez, il cui rinnovo in rossoblu è al momento in sospeso, anche se le richieste emiliane restano alte.