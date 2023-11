Bonaventura non sente la stanchezza. Intanto Barak scalpita

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Bonaventura. È l’ora degli uomini-guida e Bonaventura è uno di loro, che sia dall’inizio o a gara in corso. A San Siro l’allenatore non lo ha risparmiato lasciandolo in campo quasi per l’intera partita, ma “Jack” è in grado di superare la stanchezza nelle gambe con la forza della testa. In trasferta contro il Genk, una botta lo aveva costretto al forfait e Italiano considerò la sua assenza talmente pesante da cambiare addirittura il modulo. Questa volta Bonaventura è a disposizione, pronto a trascinare i compagni con la sua leadership, se il tecnico vorrà. L’alternativa è Barak. Nella scorsa edizione della Conference ha segnato col Lech Poznan e soprattutto in finale, con il West Ham, il gol del momentaneo pareggio. La Coppa alla fine è volata a casa degli inglesi, da quel giorno però il centrocampista sogna di rigiocarla. Di riprovarci.