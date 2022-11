Bonaventura, mix di lotta ed equilibrio. Il nuovo incursore viola

La Nazione si sofferma sulla prestazione di Bonaventura. Dopo Genova, continua a stupire e si dimostra il migliore in campo. Ikonè lo trova in maniera splendida, ma quando c'è da inserirsi, l'ex Milan non si tira mai indietro. Inoltre, riesce anche a dare quilibrio alal sua sqiadra nel momentod el bisogno e di lottare quando nescessario. Insomma, la Fiorentina non può fare a meno di lui.