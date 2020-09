Bonaventura: “Jack” vede viola, ma il suo arrivo non esclude Torreira

L’arrivo di Bonaventura non fa decadere l’interesse per Lucas Torreira, pedina con la quale la Fiorentina costruirebbe una mediana al livello delle migliori. Per l’uruguaiano ancora alta la distanza tra la domanda dell’Arsenal e l’offerta viola: prestito oneroso e riscatto obbligato a giugno 2022 per un totale di 20-21 milioni di sterline. Offerta che supera quella presentata dal Torino per il play ex Samp. Torreira è pronto a ridursi lo stipendio – all’Arsenal percepisce 3 milioni di sterline – per tornare in Italia. La Fiorentina non molla la presa.