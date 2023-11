Bonaventura, il professore versione Iniesta: Spalletti ha bisogno di lui

Jack, il professore versione Iniesta, sa trovare l’assist e il gol dal limite, come è successo con il Bologna in campionato e un mese fa al San Nicola di Bari.

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'Italia, dove Bonaventura sarà protagonista. Bisognerà allargare il gioco, renderlo imprevedibile con l’ampiezza di Dimarco, un treno ad altissima velocità, oppure innescando le imbucate di Bonaventura, mezzala offensiva. Jack, il professore versione Iniesta, sa trovare l’assist e il gol dal limite, come è successo con il Bologna in campionato e un mese fa al San Nicola di Bari. Scamacca e Kean entreranno nel caso in cui non riuscissimo a sfondare, ma il ct è convinto che si possa spianare la strada con quei tre piccoletti lì davanti. Un calcio preciso, sviluppato sulla tecnica e negli spazi stretti, non sull’istinto e sulla profondità, spiega la scelta di non convocare Immobile, appena recuperato. Il campionato e lo stato di forma hanno favorito la congiuntura astrale.