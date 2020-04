La Nazione conferma che Jack Bonaventura è in uscita dal Milan a costo zero, dato che non rinnoverà il contratto in scadenza col Milan, e che la Fiorentina è interessata alle prestazioni del jolly ex Atalanta, sul quale però è forte anche il Torino, che è pronto ad offrire un contratto importante per beffare Pradè. Si attendono aggiornamenti.

