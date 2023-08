Bonaventura deve essere clonato. Biraghi l’alfiere di Italiano

Negli scacchi gli alfieri (o portabandiera) sono considerati ’pezzi leggeri’. Nella scacchiera di Italiano, invece, Bonaventura e Biraghi hanno un peso specifico altissimo. In italiano, inteso come lingua, il termine alfiere viene tradotto come portabandiera: titolo mai così calzante come in questo caso. E lo sono anche per Italiano, inteso come tecnico. In campo e nello spogliatoio. Se il primo ha il controllo direzionale del gioco, il capitano ha una gestione emozionale della Fiorentina. Lo hanno dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, anche nella prima gara della stagione. Ma qui si apre un interrogativo. Di fatto, da più parti, tra il faceto e il serio, si è invocata la clonazione di Jack. Non un problema da poco, visto che in rosa non c’è uno col dna tecnico e personalità come il 5 viola. E visto che si va per i 34, «sappiamo di doverlo gestire», come dice Italiano. Più ’facile’ con Biraghi, dato che alle sue spalle c’è Parisi. Lo riporta La Nazione.