Bonaventura, applaude anche Thiago Motta. Parisi, giornata storta

La Nazione, come di consueto, si sofferma sui migliori e sui peggiore della partita della Fiorentina. Bonaventura, come al solito, si prende il trono del match. Una magia da vero rettile, che morde e colpisce il pallone mandandolo all'incrocio dei pali. Anche Thiago Motta si fa scappare un applauso. Giornata storta invece per Parisi. Sballottato da destra a sinistra, commette un errore grave dalla sua parte, concedendo un'ingenua punizione al Bologna. Italiano capisce il momento no e lo sostituisce.