Bonaventura alla ribalta: Jack di cuori si è preso la Fiorentina

Il Corriere dello Sport si concentra su Giacomo Bonaventura, L’ex Milan ci ha messo qualche settimana in più del previsto a prendersi la Fiorentina, ma è adesso è difficile rinunciarvi per gli equilibri che garantisce nelle due fasi di gioco. E ovviamente per la qualità che conferisce al gioco stesso quando il pallone passa dai suoi piedi. Un gol bellissimo contro il Crotone, una doppia triangolazione da applausi con Ribery per mettere il francese davanti a Sirigu contro il Torino: sono stati i due acuto a cavallo tra i due girino che lo hanno portato alla ribalta e consegnato a Prandelli un altro acquisto di gennaio. Il vero Jack insomma. A lui la Fiorentina si affida per risalire la classifica a passo deciso e svelto.