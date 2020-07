Bologna, l’undici anti-Fiorentina: Santander e Dominguez dal 1′

I quotidiani sportivi in edicola sono concordi sull’undici che Mihajlovic schiererà stasera al Franchi contro la Fiorentina. Nel 4-2-3-1 dei rossoblu, spazio alla fantasia: la sorpresa dovrebbe essere l’estroso argentino Dominguez dal 1′, che farà coppia con il pitbull Medel in mezzo al campo, mentre in avanti il riferimento Santander sarà supportato da Orsolini, Soriano e Sansone. Dietro le note dolenti, visto che il Bologna subisce gol da 31 partite consecutive in Serie A: Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks davanti a Skorupski.

TOTO-FORMAZIONE: FIORENTINA CON VLAHOVIC, DUBBI SUL MODULO