Bocci scrive: “Chiesa quasi inutile, nel momento cruciale non se la sente di entrare”

Sul Corriere della Sera, oltre al risultato (e alla prestazione) negativa che la Fiorentina si porta in dote da Verona, il giornalista Alessandro Bocci si concentra anche il momento delicato di Federico Chiesa. Un periodo no, quello del n° 25, condizionato dalla volontà di lasciare Firenze? Questa l’analisi

Chiesa da mesi ha smarrito il sorriso e contro l’Hellas, nel momento cruciale, non se la sente di entrare. I dolori al pube lo tormentano, ma il problema più serio è che alla Fiorentina non riserva mai un sorriso né una dichiarazione conciliante. In Nazionale contro l’Armenia ha segnato il suo primo gol azzurro, colpito due pali, fornito un assist a Orsolini. In viola è diventato quasi inutile e si impone un chiarimento con la proprietà in tempi rapidi.