Boateng snobba gli Stati Uniti, prosegue il mercato degli esuberi gigliati

Parallelamente alle operazioni in entrata, la Fiorentina si sta adoperando per liberarsi dei molti esuberi che paralizzano il monte ingaggi. Pradè e lo staff di mercato hanno l’obiettivo di sfoltire una rosa troppo ampia per essere sostenibile. Uno dei pezzi da novanta di tale lista è sicuramente Kevin Prince Boateng, come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio. Il ghanese ha ricevuto importanti proposte dagli Stati Uniti che tuttavia sono state rispedite al mittente. Il giocatore preferirebbe andare a giocare in Spagna o Germania. Per quanto riguarda Saponara ed Agudelo resta viva l’opzione Spezia, i liguri vogliono rifondare il centrocampo con giocatori di categoria. Dabo vicinissimo al Benevento mentre per Cristoforo ed Eysseric si attendono proposte da Spagna e Francia.

-> Tutte le notizie di mercato sulla Fiorentina