Boateng non convince, ma resterà. Pradè e Montella decisi a tenerlo per due motivi

Boateng non convince come centravanti. E per ora ha giocato poche partite. Pradè e Montella però sono decisi a tenerlo per due motivi: la grande esperienza che può essere utile in una stagione di passaggio e l’attaccamento ai colori viola dimostrato anche domenica quando è andato a difendere il compagno Dragowski colpito alla faccia da Lautaro Martinez. Un gesto che è piaciuto ai compagni e anche a Rocco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.