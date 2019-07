Boateng-Lirola, operazione doppia con il Sassuolo. Ma le cifre dello spagnolo non tornano

In attesa che Simeone decida il proprio futuro e per valorizzare Vlahovic, la Fiorentina chiude per Boateng. Il Sassuolo sta cercando di confezionare una doppia cessione ai viola: il tedesco valutato 3-4 milioni e Pol Lirola, per un prezzo complessivo di 21 milioni di euro. Sulla nuova ipervalutazione dello spagnolo la Fiorentina si è fermata, forte del fatto che Boateng ha fatto la sua scelta e prima o poi l’affare si farà. Lo scrive La Nazione.

Caricamento sondaggio...