Boateng in vantaggio su Vlahovic, ma non è da scartare il modulo senza attaccante

Pedro, Boateng o Vlahovic? Si è già messo il toto formazione dell’attacco in vista della gara contro il Verona. Come scrive La Nazione, Montella deciderà con calma e probabilmente, proprio come fatto in attesa del Cagliari, andare nella direzione di una decisione per niente scontata. Il discorso è questo: il ritorno fra i titolari di Ribery potrebbe coincidere anche con un ritorno al 3-5-2 e quindi senza punta di ruolo fra i titolari. Montella però potrebbe cambiare qualcosa e allora ecco che Pedro, Boateng e Vlahovic si giocheranno una maglia. Con l’ex del Sassuolo, per ora, in ripresa rispetto a Vlahovic. E Pedro? La questione relativa all’attaccante rischia di diventare un rebus dalla soluzione non proprio facile. Il debutto – formato mignon – è arrivato, ma adesso ci si aspetta il salto in avanti definitivo. Quel salto che dimostri come l’inserimento nel nuovo gruppo sia arrivato alla fase decisiva e che le scorie dell’ultimo infortunio siano solo un ricordo.