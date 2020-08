Boateng e gli altri: la lista degli esuberi che pesa 10 milioni

Quasi trenta giocatori in esubero da piazzare. La prossima sessione di mercato, già anomala per la durata, si presenta in salita per Daniele Pradè. Dalla passata gestione tecnica – scrive il Corriere Fiorentino – ha ereditato un folto gruppo di giocatori che non rientrano nei programmi e che pesano sul monte ingaggi per circa 10 milioni netti, praticamente il doppio se considerato l’ammontare lordo.

Ufficialmente c’è tempo dal 1° settembre al 5 ottobre per concludere le operazioni ma le società possono già depositare i contratti in questo mese. Pradè dunque dovrà depennare più nomi possibile da questo lungo elenco che comprende Boateng, Biraghi, Saponara, Dabo, Eysseric, Cristoforo, Ranieri, Gori, Trovato, Montiel, Zurkowski, Cerofolini, Illanes, Graiciar e Hristov.