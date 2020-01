Boateng cerca il riscatto, Iachini lo aspetta. Ma il mercato…

Nazione e Corriere Fiorentino in edicola oggi dedicano ampio spazio alla questione legata a Kevin-Prince Boateng. Un solo gol finora, alla prima di campionato col napoli, poi troppe ombre e poche luci. Dall’arrivo in pompa magna alla panchina, passando per il grande rapporto che lo lega a Franck Ribery e alcune dimostrazioni di affetto per la maglia (alcuni tifosi lo hanno sentito cantare l’inno dopo la vittoria contro l’Atalanta, cui il Boa ha assistito in uno skybox assieme a Ribery). Lo score di montella non ha aiutato, e Iachini lo ha trovato non al top della condizione. L’ultima partita giocata, la bocciatura contro la SPAL, racconta di un Boateng indietro rispetto ai ragazzini terribili Vlahovic e Cutrone. E il mercato incombe: la Samp è stata contattata per uno scambio con Gianluca Caprari (SCHEDA). Tutti negano, lui vorrebbe restare e dimostrare che vale. Iachini attende.