Black out Fiorentina: troppi i punti persi nei minuti finali, numeri impietosi

Tutta una questione di testa, come riportato da La Nazione, di mentalità e concentrazione. Sono ben 8 le partite in cui la Fiorentina ha subito reti dall’83’ in poi nell’arco della stagione. Goals che hanno causato la perdita di sette punti in classifica. Componente da non sottovalutare dal momento che la Fiorentina ancora una volta ad inizio Marzo si ritrova pienamente coinvolta nella lotta salvezza. Quel bottino avrebbe fatto comodo. Il colpo di testa vincente di Nestorovski, nel match di Udine, è solo l’ultimo della lista. La maledizione è iniziata già alla seconda giornata quando i viola, avanti per 3-2 a San Siro con l’Inter, si sono fatti prima recuperare e poi superare tra l’87’ e l’89’. L’ultimo quarto di match è per la Viola un’emorragia aperta a cui è necessario porre rimedio al più presto.

