Bivio Kouamè. Rinnovo e permanenza oppure cessione a fine anno?

La Nazione parla della situazione contrattuale di Christian Kouamè. L'ivoriano infatti è tornato alla base dopo un anno in Belgio. La stagione per lui è a due facce. E in tutto questo c'è anche il rinnovo contrattuale sullo sfondo. Il suo contratto scade nel 2024, e la Fiorentina deve decidere. Pradè ha detto di voler rinnovare tutti, ma il calciomercato è imprevedibile. E in caso di mancato rinnovo il numero 99 partirebbe l'estate prossima per non perderlo a parametro zero.