Biraghi, trattativa sempre in piedi con l’Inter. E la Fiorentina cerca il sostituto: due idee

Resta sempre in piedi la trattativa per cedere Cristiano Biraghi all’Inter. Prima, però, la Fiorentina ha necessità di trovare un sostituto. Il Torino chiede 15 milioni per il centrale Kevin Bonifazi, che i viola intendono trovare dalla cessione dell’esterno sinistro. Un’altra opzione è Nicola Murru, per il quale Pradè reputa eccessivi i 14 milioni richiesti dalla Sampdoria. Lo scrive La Nazione.