Biraghi, subito la sfida del cuore contro l’Inter. Ma ora testa solo alla Fiorentina

Per uno strano scherzo del destino, Cristiano Biraghi sabato affronterà l’Inter. La squadra del suo cuore, quella dove ha giocato lo scorso campionato. Il calendario ha messo subito in programma questa sfida a cui lui tiene molto. L’anno a Milano ha riconsegnato alla Fiorentina un giocatore rigenerato, tanto che contro il Torino è stato uno dei migliori in campo. Il suo presente ed il futuro sono tutti viola: presto arriverà il rinnovo di contratto (I DETTAGLI), fra i suoi obiettivi c’è anche la nazionale visto che l’estate prossima si giocano gli Europei. Lo scrive Il Corriere dello Sport.