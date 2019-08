Biraghi, si attende le mosse dell’Inter. Pradè a caccia di soluzioni per tre esuberi

Spazio anche al mercato viola in uscita sul Corriere Fiorentino. Ufficializzato il prestito con diritto di riscatto di Saponara al Genoa, nei prossimi giorni la Fiorentina tornerà a lavorare anche su chi a oggi sembra fuori dagli schemi del tecnico. Se per Dabo, Cristoforo ed Eysseric vanno ancora individuate le migliori soluzioni, per Biraghi non resta che attendere le mosse dell’Inter. INTANTO TUTTOSPORT TIENE VIVA L’IPOTESI CHIESA ALLA JUVE…

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA