Biraghi re dei cross, il viola davanti a Perisic e De Paul

Cristiano Biraghi, tornato a Firenze dopo la breve parentesi all’Inter, sta dimostrando tutto il suo valore. L’inizio di stagione si è rivelato positivo sotto molti aspetti. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, i numeri parlano chiaro; 35 traversoni in 7 giornate lo rendono il cross-man più produttivo di tutta la Serie A, Dietro di lui nomi del calibro di De Paul (29), Perisic (28) e pure Hakimi (25).

Tre assist ed una rete in 628 minuti complessivi sono indice di un rendimento ragguardevole. Sul fronte contratto questa volta la società può dormire sonni tranquilli, il mancino ha firmato da poco il prolungamento fino al 2024. Il ragazzo da molti viene descritto come un grande professionista che vuole costantemente alzare l’asticella. Per la Fiorentina e pure per l’Italia, è una nota lieta.

Manto erboso danneggiato dal rugby, ma col Benevento sarà ok