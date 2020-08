Biraghi, per Iachini può restare ma serve il rinnovo. Le alternative…

Rientrato dal prestito all’Inter – il percorso inverso lo ha fatto Dalbert – quale sarà il futuro di Cristiano Biraghi? Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, serve l’adeguamento del contratto e in questo senso mercoledì il suo agente Mario Giuffredi ha in programma un incontro con la Fiorentina. Iachini è pronto a regalargli la maglia da titolare sulla fascia sinistra, ma i viola continuano a seguire i profili di Ken Sema (SCHEDA) e Leonardo Spinazzola (SCHEDA).

-> TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO VIOLA