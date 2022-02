Biraghi, il capitano simbolo della speranza: che crescita con Italiano

Cristiano Biraghi il condottiero della rinascita viola. Che crescita con Italiano al comando dall'inizio di Moena

Cristiano Biraghiè rinato leader grazie al lavoro svolto con Vincenzo Italiano. Il capitano viola è il simbolo della grande speranza di questa Fiorentina. Dopo Vlahovic, è lui secondo calciatore ad aver segnato più gol in questa stagione. In questo momento in Serie A è il re delle punizioni, che grazie al suo "Biraggiro" ne ha già trasformate tre. Una fascia tenuta con onore e grande sacrificio, per una Fiorentina diventata più compatta e coesa. Con l'addio del serbo è il miglior marcatore della squadra gigliata in questa stagione a quota 5, 4 in campionato e uno in Coppa Italia.