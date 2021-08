Biraghi, ecco l’erede di Pezzella come capitano della “nuova” Fiorentina

L'erede di German Pezzella, per indossare la fascia da capitano viola, è Cristiano Biraghi. L'annuncio è stato fatto da Vincenzo Italiano.

Come scritto dal quotidiano la Repubblica, l'erede di German Pezzella, come capitano della Fiorentina è Cristiano Biraghi. A dare l'annuncio è stato il Vincenzo Italiano, durante la conferenza stampa di ieri. Il tecnico dopo aver ringraziato Pezzella: "Non gliel'ho ancora detto a Biraghi, ma se sentirà le mie parole, gli faranno piacere". Effettivamente Italiano ha motivato la sua scelta puntando sull’aspetto motivazionale del laterale difensivo. «In questo momento penso che Biraghi possa essere un giocatore in grado di prendere l’eredità di German. La sua voglia di riscatto e di rivalsa possono essere l’arma in più». Già durante il ritiro di Moena il terzino aveva indossato la fascia da capitano in alcune amichevoli, fascia che non sarà più quella dedicata a Davide Astori.