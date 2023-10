Biraghi e quel talento unico: la Fiorentina aspetta il colpo da punizione

Il calci di punizione? In generale sembrano essere spariti gli specialisti. Il miglior battitore degli ultimi anni è stato il laziale Milinkovic (4 gol nel 2020-21): se n’è andato in Arabia. Nella stagione scorsa, i più efficaci risultano Dusan Vlahovic e Cristiano Biraghi, due gol su punizione a testa. Altri 13 giocatori concorrono a comporre i 17 gol complessivi. Mai così pochi. E soprattutto poca continuità: nelle ultime due stagioni - 2021-22 e 2022-23, perché in questa ancora siamo a quota zero - soltanto in tre hanno segnato in entrambe su punizione: Biraghi, Dimarco e Deulofeu. Il terzino viola ne aveva segnate 3 due anni fa, 2 l’anno scorso, mentre per ora nel nuovo campionato non ha ancora avuto occasioni di cimentarsi: la Fiorentina, del resto, ha calciato una sola punizione diretta in 8 giornate, come il Milan. Empoli e Roma sono quelle che ne hanno avute di più (6): 2 a testa per Dybala e Pellegrini, 4 per Marin, il battitore più frequente con Samardzic. Con risultati ininfluenti, come chiunque altro finora. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.